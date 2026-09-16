Konya'da Kıskaç operasyonunda 20 şüpheli 244 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Kıskaç operasyonunda 20 şüpheli 244 tabancayla yakalandı

Konya\'da Kıskaç operasyonunda 20 şüpheli 244 tabancayla yakalandı
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Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği Kıskaç Operasyonu'nda, organize suç örgütleriyle bağlantılı silahla yaralama, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli yakalandı. Operasyonda 244 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirilerek önemli bir yasa dışı silah ağı deşifre edildi.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli çok sayıda tabancayla birlikte yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünce suçun önlenmesi, organize suç yapılarıyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen Kıskaç Operasyonu kapsamında; KOM Şube Müdürlüğünce Konya'da yasa dışı silah ticareti faaliyeti yürüten ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli şahsa yönelik Konya merkez, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda, 244 adet ruhsatsız tabanca, 244 adet şarjör, 405 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 134 adet tüfek kartuşu, 108,3 gram esrar, 57 adet uyuşturucu hap, 1 adet laptop, 4 adet flash bellek, 260 adet kumarda kullanılan oyun pulu, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Ele geçirilen 244 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmatın, organize suç yapılarının silah temin faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçirilirken, suç unsurlarına el konularak önemli bir yasa dışı silah ağı deşifre edildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıs, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kıskaç operasyonunda 20 şüpheli 244 tabancayla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Kıskaç operasyonunda 20 şüpheli 244 tabancayla yakalandı - Son Dakika
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