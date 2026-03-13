Konya'da Kuyumcu Soğuldu: 3 Maskeli Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Kuyumcu Soğuldu: 3 Maskeli Şüpheli Yakalandı

Konya\'da Kuyumcu Soğuldu: 3 Maskeli Şüpheli Yakalandı
13.03.2026 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da maskeli 3 kişi kuyumcudan biber gazıyla imitasyon bilezik çaldı, kısa sürede yakalandı.

Konya'da maskeli 3 kişi, biber gazıyla kuyumcuya girerek 8 adet imitasyon bileziği alıp kaçtı. Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 3 kişi biber gazı kullanarak kuyumcuya girdi. Şüpheliler vitrinde bulunan 8 adet imitasyon bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şüphelilerin kanalizasyon hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerine çevredeki rögar kapakları ile kanalizasyon giriş ve çıkışları kontrol edildi ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Olay yerinin yaklaşık 250 metre ilerisindeki Safahat Caddesi'nde ise bir rögar kapağının açık bırakıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Öte yandan olayı gören vatandaşlardan Ercan Ulus, "Arabama park yeri arıyordum. Bir baktım şu dükkandan 3 koyu renk elbiseli şahıs karşı yöne koşuyordu. 'Acaba orada bir kaza mı oldu' dedim. Ben o tarafa baktım kaza yok ama direkt ilerdeki apartmanların içine doğru girdiler. Acaba orada bir kaza mı oldu birisi mi düştü ben tamamen farklı düşündüm. Soygun olduğu aklıma gelmedi" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kuyumcu Soğuldu: 3 Maskeli Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 04:28:33. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kuyumcu Soğuldu: 3 Maskeli Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.