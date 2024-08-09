Konya\'da Kuzenlerini Vuran Şüpheli ve Oğlu Tutuklandı

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Konya'da aralarında husumet bulunan 2 kuzenini tabanca ile vurarak yaralayan şüpheli ve oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. önceden aralarında kız alıp verme meselesinden husumet bulunan kuzenleri Esengül K. (75) ve Narin K. (62) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. yanındaki tabancasıyla Esengül K. ve Narin K.'yi bacağından vurarak yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Orhan K. ve oğlu İlhan K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA