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Konya'da Mobilya Atölyesinde İşçi Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Mobilya Atölyesinde İşçi Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle çıkartılan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Konya\'da Mobilya Atölyesinde İşçi Sıkışarak Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 15:26,
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Konya'da mobilya atölyesinde pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fabrikanın mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Sadullah Kaya, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sadullah Kaya'nın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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