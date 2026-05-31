Konya\'da Motokros Kazası: Yaralı Var

Konya'nın Karapınar ilçesinde motokros yapan bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ovacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki motosiklet dağlık arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının bulunduğu noktanın ulaşımı zor olması nedeniyle Konya'dan hava ambulansı talep edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan yaralı sürücü, hava ambulansına alınarak tedavi edilmek üzere Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. - KONYA