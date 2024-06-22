Konya'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Konya'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Konya'da bir motosiklet evin önünden çalınırken motosikleti çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Perşembe günü saat 03.05 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi Kordon Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Motosiklet sahibi Esat Yalçınkaya, motorunun çalındığını eşinin telefonuyla fark etti ve durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde şüpheli şahsın motosikleti çalma süreci yer alıyor. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

22.06.2024 10:53
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Konya'da motosiklet hırsızlığı kamerada

KONYA - Konya'da bir motosiklet evin önünden çalınırken motosikleti çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Perşembe günü saat 03.05 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi Kordon Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esat Yalçınkaya, 42 CGJ 90 plakalı motosikletini akşam saatlerinde evinin önüne direksiyon kilidi ve zincir kilitleri ile kilitleyerek koydu. Daha sonra sabah işe giden Yalçınkaya, eşinin telefonu ile birlikte motosikletin çalındığını anladı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 5 dakikada motosikletin kilitlerini kıran ve düz kontak yapan hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Motosiklet hırsızlığı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın motosikletin kilitlerini kırdıktan sonra itekleyerek bahçeden çıkarması, motosikleti çalıştırmak için uğraşması ve motosikleti çalıştırdıktan sonra gidişi yer alıyor.

"5 dakika içerisinde düz kontak yapıyor"

Çalınan motosiklet sahibi Esat Yalçınkaya, "Kendi biriktirdiğimiz paramız ile aldığımız motorumuz çalındı. Biz en son akşam 10 sıralarında gördük motoru. Tam yerinde duruyordu. Direksiyon kilidi de takmıştım. Eşim sabah 11 gibi haber etti, motor yok diye. Ondan sonrasında polise haber verdik. Polisler geldi, kameralara baktı. Gece 03.05'de bir şahıs tarafından çalındı. Şapkalı, spor ayakkabılı, kareli gömlekli, ince, zayıf bir şahıstı. Kendi eliyle koymuş gibi buradan alıyor. Sola dönüyor, çeşmenin önünde bekliyor. 5 dakika içerisinde düz kontak yapıyor. Çalıştırdıktan sonra da sol tarafa doğru ters yönden gidiyor. Hüzünlüyüz. Bu devirde kolay para kazanılmıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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