Konya Yunak\'ta Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'nın Yunak ilçesinde farklı tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde art arda meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yunak İlçe Emniyeti Amirliği ekiplerince uzun süre yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahıslar tespit edilerek yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelisi H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H. (18) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA