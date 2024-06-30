Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığının ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan 2 motosiklet ile hırsızlık şüphelisi M.Ü., ve C.Ş'nin Konya'nın Ereğli ilçesinde oldukları belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çaldıkları motosikletlerde ele geçirildi. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?