Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Kişi Tutuklandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığının ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan 2 motosiklet ile hırsızlık şüphelisi M.Ü., ve C.Ş'nin Konya'nın Ereğli ilçesinde oldukları belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çaldıkları motosikletlerde ele geçirildi. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - KONYA