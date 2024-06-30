Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığının ardından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

30.06.2024 19:38
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Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığının ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan 2 motosiklet ile hırsızlık şüphelisi M.Ü., ve C.Ş'nin Konya'nın Ereğli ilçesinde oldukları belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çaldıkları motosikletlerde ele geçirildi. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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