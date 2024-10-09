Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Konya'da kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 07 BPV 41 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosikletin arka kısmında oturan sürücünün eşi A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.