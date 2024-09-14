Karapınar'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kurtbasan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 42 JE 213 plakalı motosiklet ile A.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 42 JE 213 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA