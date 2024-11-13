Konya'da motosiklet kazası kameralarda - Son Dakika
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Konya'da motosiklet kazası kameralarda

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

13.11.2024 19:42
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Konya'da motosikletin otomobille çarpışması kamerada

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi Konya Ankara Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki motosiklet kavşaktan hareket ederek ana yoldan seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki 07 BBC 815 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralı M.D. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen motosikletin durakladığı, ardından hareket ederek yoldan gelen otomobil ile çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görülüyor. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet kazası kameralarda - Son Dakika

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