Konya'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı

Konya\'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı
02.02.2026 18:22  Güncelleme: 18:28
Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servisi ile belediye hizmet aracı arasındaki çarpışmada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servisinin Ereğli Belediyesine ait hizmet aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Cahı Mahallesi Uhut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan İ. (36) idaresindeki 42 GAD 61 plakalı okul servisi, Oğuzhan Ç. (32) yönetimindeki 42 YZ 761 plakalı belediye hizmet aracı ile çarpıştı. Kazada okul servisinde yolcu olarak bulunan E.T., kimliği belirlenemeyen 2 öğrenci ile belediye aracının sürücüsü Oğuzhan Ç. ve H.Ç. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Ereğli, Konya, Kaza

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

