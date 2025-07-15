Konya\'da Orman Yangını, Isparta Sınırına Ulaştı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Isparta sınırına kadar ulaştı. Sınır hattına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan köylerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan orman yangını, etkili rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangının, tarlada yakılan anızın ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öğrenildi. Akşam saatlerine kadar 3 helikopterle havadan müdahale edilen yangına karadan müdahale devam ediyor.

Köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı

Konya'da başlayan yangın, öğle saatleri itibarıyla Isparta sınırına kadar ilerledi. Alevlerin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne yaklaşık 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Yangının ilerleme riski nedeniyle Isparta'ya bağlı sınır köylerinde herhangi bir tahliye yapılmazken güvenlik amaçlı önlemler alındı.

Isparta Valiliği uyardı

Isparta Valiliğinden alınan bilgiye göre, ekipler gelişmeleri yakından takip ederken olası bir sıçramaya karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılar yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için her iki ilde de yoğun mücadele sürüyor. Yangının sınır bölgesindeki ormanlık alanlarda da tehdit oluşturduğu belirtilirken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - ISPARTA