Konya'da Oto Tamircisini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Oto Tamircisini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Konya\'da Oto Tamircisini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Konya'da 14 yıl önce karıştığı bir kavga sonrası aralarında husumet bulunan oto tamircisi Mehmet Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Olayda hayatını kaybeden gencin babası, 'Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar' dedi.

06.04.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 14 yıl önce karıştığı bir kavga sonrası aralarında husumet bulunan oto tamircisi Mehmet Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Olayda hayatını kaybeden gencin babası, "Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar" dedi.

Olay, 22 Aralık 2023 Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız'ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.'nin olay yerine geldiği, yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kavgayı ayırırken bıçakladı

Ramazan D.'nin kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Mehmet Yıldız, Ramazan D.'nin kardeşinin felç kalmasına neden olması nedeniyle cezaevine girdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet olayı ilgili tahkikat tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve silahlı tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Yıldız'ın babası 53 yaşındaki Bircan Yıldız, "Ben o gün akşam tornacıya gitmiştim. Oğlum Mehmet dükkanı toplamış, içeri girmiş namazını kılmış. Çıktıktan sonra yoldan gelen arabalara doğru sağına baktığında zanlı Ramazan D. de bu sırada oğlumun çıkmasını bekliyormuş. Mehmet tam dükkandan çıkıp araç geliyor mu diye sağ tarafa bakarken, karşısında bir anda maskeli birisi orada kısa bir şeyler konuşuyor. Elinde silah ile gelmiş bu kişi sonra oğluma 3 el ateş ediyor, yere düştükten sonra da tekme vuruyor. Olay sırasında oğlum yerdeyken ateş ediyor ve tabanca tutukluluk yapıyor. Sonra tabancayı oynayarak gidiyor. Ben oğlumun önceki karıştığı olayda yaralanan çocuk için yaptıklarım için zoruma gidiyor. Ben o çocuk için 4 ay hastane masraflarını karşıladım, benim bir tane arabamı harcadım, kredi kartlarım patladı ve üzerine kredi çektim o da patladı. Bu emeğin karşılığında bana bunun yapılması gücüme gitti. Ben o çocuğu kendi çocuğum gibi gördüm" dedi.

"Her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar"

Bircan Yıldız şöyle devam etti: "Karşı tarafın çocuklarının dayısı ilk olay olduğunda benim dükkanıma kaç kere geldiler. Her geldiklerinde çay içmeye gelir gibi gelirlerdi daha sonra giderlerdi. Diğer dayısının biri eski olaydan dolayı beni tehdit etti. Ben gerçekten böyle bir olay olacağını tahmin etmedim. Etseydim ta o zaman ben dava açardım. Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Mehmet Yıldız, Kavga, Konya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Oto Tamircisini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sancaktepe'de Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
    10:41 Sancaktepe'de Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

    Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yargılanacak.

  • Düzce'de yapılan çalışmada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi
    10:41 Düzce'de yapılan çalışmada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor
    10:29 Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

  • Aydın'da Depodan Demir Hurda ve Tamir Anahtarları Çalan Şüpheliler Yakalandı
    10:20 Aydın'da Depodan Demir Hurda ve Tamir Anahtarları Çalan Şüpheliler Yakalandı

    Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.

  • Afyonkarahisar'da hırsızlık ve firar suçundan aranan şahıs yakalandı
    10:18 Afyonkarahisar'da hırsızlık ve firar suçundan aranan şahıs yakalandı

    Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Atlıhisar Ortaokulu'nda kütüphane açılışına katıldı
    10:18 Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Atlıhisar Ortaokulu'nda kütüphane açılışına katıldı

    Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.

  • Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı
    10:16 Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 10:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Oto Tamircisini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement