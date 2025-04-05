Konya'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı: 6 Yaralı

Konya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine seyir halinde olan Ü.B.'nin kullandığı 07 JS 471 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası ağaç kırılarak refüj üzerine düşerken, şans eseri bu esnada yaralanan olmadı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.