Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkıp karşı şeride geçen bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.04.2024 23:14
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Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar- Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.E. idaresindeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl Mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip H.B. yönetimindeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücü H.A.E. ile aynı araçtaki eşi S.E., kızı G.T. ve 2 yaşındaki torunu M.D.T. yaralandı. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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