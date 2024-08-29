Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

29.08.2024 11:03
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cafer Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 42 MB 3323 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 42 AGR 544 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.A. ile arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı A.M.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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