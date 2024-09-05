Konya\'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Gazinolar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 42 YR 796 plakalı tır ile O.G. yönetimindeki 33 SP 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü O.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA