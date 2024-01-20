Konya\'da otomobil-motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Ankara Kara yolu Kulu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 34 HP 5121 plakalı BMW marka otomobil ile bir lokantada kuryelik yaptığı öğrenilen Ö.Ç.'nin kullandığı 06 DLD 818 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Havanın yağışlı olmasından dolayı motosiklet yoldan çıkarak kaldırımın üzerine kadar sürüklenerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA