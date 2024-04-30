Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Konya\'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2024 17:13
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N.Ö. (22) idaresindeki 42 R 8505 plakalı Isuzu marka pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü K.N.Ö. ile araçta bulunan O.A. (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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