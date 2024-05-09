Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Konya\'nın Kulu ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, Ankara-Aksaray kara yolu Kulu makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

09.05.2024 14:33
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Konya'nın Kulu ilçesinde plastik boru taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Aksaray kara yolu Kulu makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 01 DUU 35 plakalı plastik atık su borusu taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonda yüklü plastik borular yola saçılırken, sürücü hafifşekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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