Konya'da plastik fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.
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CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.
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