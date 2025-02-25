Konya\'da Polis Memuru Şehit Oldu

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Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR, POLİS ARACINA ÇARPTI

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırla polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu.

KAZA ANI KAMERADA

Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı. Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.