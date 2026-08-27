Saman yüklü kamyonda yangın çıktı

Konya'nın Bozkır ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Baybağan Mahallesi'nde saman yüklü bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye orman işletme, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.