Konya'da Sanayi Sitesinde İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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Konya'da Sanayi Sitesinde İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Konya\'da Sanayi Sitesinde İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın, tank üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

23.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Konya'da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Lalehan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tank üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, yangından etkilenen olmadı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sanayi Sitesinde İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Sanayi Sitesinde İş Yerinde Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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