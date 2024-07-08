3.Sayfa

Konya'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

KONYA - Konya'da seyir halinde olan bir otomobil alev topuna dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da Beyşehir yönüne hareket halinde olan bir otomobil Belenbaşı mevkiinde bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracını emniyet şeridine çekerek aracı terk etti. Kısa sürede alev topuna dönmesinin ardından otomobilin yanına gelen kara yolu üzerinden geçen diğer araçların sürücüleri de zaman zaman yaşanan patlamalar sebebiyle yanan araca yaklaşamadı. Araç yangını ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın adrese gelen bir orman arazözü tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.