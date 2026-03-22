Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

22.03.2026 13:58
Konya'da yapılan operasyonda 250 ruhsatsız tabanca ve 617 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve parçası ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyşehir ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli araçlar takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçlarda gerçekleştirilen aramalarda; toplam 250 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 617 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve parçaların yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

13:57
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
