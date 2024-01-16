Konya\'da Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Malzeme Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin düzenlediği silah operasyonunda, durdurulan bir araçtaki hava kompresörünün içinden ve arama yapılan bir bağ evinden silahlar ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bazı şahısların bir aracın bağaj kısmında bulunan hava kompresörüne saklayacakları tabancaları doğu illerine gönderecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Üzümlü Mahallesi Sazlı mevkiinde yerleşim merkezine hareket halindeki iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada M.A.Y.'nin sürücüsü olduğu aracın bagajında hava kompresörünü gören ekipler, sürücünün tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine her iki araçta bulunan şahıslar ile araçları İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Araçtan indirilmek istenen kompresörün ağırlığından şüphelenen polis, kesmek suretiyle kompresörü açtı. Kompresörün içerisinden tabanca yapımında kullanılan 697 tabanca alt gövdesi, 230 tabanca üst sürgüsü ele geçirildi. Diğer araçta yapılan aramada da 15 tabanca mermisi bulundu. Araçta bulunan şahıslardan İ.Ö.'nin bağ evinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 6 tüfek; evin içerisinde ve çevresinde yapılan aramalarda ise farklı yerlerde kutu ve çuvallar içerisinde tabanca yapımında kullanılan 218 adet namlu, 56 muhtelif şarjör, 127 tabanca alt gövdesi, 84 sürgü, 7 fişek, 4 bin 477 yay, 4 bin 860 pim, 3 bin 862 adet muhtelif silah parçası, bin 300 gez, 364 icra yay mili, 297 şarjör mandalı, 2 bin adet arpacık, 30 şarjör tutucu, 320 kovan çıkarıcı, 170 sürgü tutucu, 164 tetik manivelası, 31 rampa ve 464 tabanca iğnesi ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan T.C., M.C., İ.Ö., U.Ş. ve M.A.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan T.C., M.C., İ.Ö. ve U.Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, M.A.Y. denetimli serbestlikle salıverildi. - KONYA