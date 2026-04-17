Konya\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Konya'da husumetli şahıslar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi Bulgur İmam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavga gerekçesiyle aralarında husumet bulunan G.Ç., K.Ç. ve H.Ç. cadde üzerinde tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle H.Ç. silahla ateş etti. Olayda G.Ç. ve K.Ç. ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA