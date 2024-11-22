Konya'da Silahlı Kavga: 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Galericinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da galericilik yapan 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavganın alacak verecek nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki galeriye gelen oto kiralama işi yapan Süleyman K. ile amcası İbrahim K. iş yeri sahibi Muhammed Paytar ile alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Muhammed Paytar tabancayla vurularak yaralandı. Olayda ağır yaralanan Muhammed Paytar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Paytar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından yaptığı çalışmada olaya karışan Süleyman K., İbrahim K. ve olay sırasında iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Burada ilk ifadesi alınan Süleyman K.'nin, "Muhammed Paytar'dan alacağım vardı. Olay günü yanına konuşmaya gittik. Bizi tersledi, çıkan tartışmada da olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Silahlı kavgaya karışan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.