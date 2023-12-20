 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan kişiler, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya\'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
20.12.2023 - 13:27,
Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde baygın halde bulunan H.Ç., A.Ç., H.Ç., M.Ç., Ş.D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Ereğli, Konya, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:35:21. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement