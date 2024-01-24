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Konya'da sokak ortasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika
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Konya'da sokak ortasında çıkan kavga kamerada

Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın yoldan geçen iki kişinin araya girmesiyle son bulduğu görüldü.

Konya\'da sokak ortasında çıkan kavga kamerada
24.01.2024 - 22:29,
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Sokak ortasında tekme tokat kavga kamerada

KONYA - Konya'da daha önceden aralarında husumet bulunan yaklaşık 10 kişilik grubun sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup, tekme ve yumruklarla birbirine girmesi üzerine kavga çıktı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve taraflardan birinin yere düşmesi sonucu bir kişinin üzerinde yumruklarken diğer kişinin ise tekme attığı görülüyor. Kavganın yoldan geçen bir otomobilden inen 2 kişinin araya girmesiyle son bulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
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Konya, kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da sokak ortasında çıkan kavga kamerada - Son Dakika


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