Konya\'da Suç Oranları Düşüyor

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, trafikten uyuşturucuya, asayişten narkotiğe kadar bütün alanlarda suç oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Geçen seneye göre birçok suç kalemimizde iyileşmelerin olduğunu, huzurun daha kalıcı sağlanmasına yönelik çalışmaların vücut bulduğunu görüyoruz" dedi.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emniyet personeliyle birlikte kentte görev yapan yazılı basın ve görsel medya temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Polisevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, trafikten uyuşturucuya, asayişten narkotiğe kadar bütün alanlarda suç oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Geçen seneye göre birçok suç kaleminde iyileşmelerin olduğunu vurgulayan Yüksek, "Trafikten uyuşturucuya, asayişten narkotik konularına, KOM'dan aile içi şiddete varıncaya kadar gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlimizde tabii ön plana çıkan birtakım hadiseler var. Bu hadiselerin de bir an önce bertaraf edilmesiyle ilgili gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Geldiğimiz süreç içerisinde geçen seneye göre birçok suç kalemimizde iyileşmelerin olduğunu, huzurun daha kalıcı, daha kurumsal olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların vücut bulduğunu görüyoruz. İlde yaptığımız çalışmalarımızı, uyuşturucu potansiyelini, ilde bulunan bu konudaki yaklaşımları kullananları aşağı yukarı tespit ediyoruz ve kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. 30 büyükşehir bağlamında hem yakalamalarımız hem bu konudaki arz tarafı, talep tarafı, iki tarafın da kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Ama bir sayısı bile bizim için tabii ki büyük anlam ifade eder. Bu konuda çalışmalarımızı gece gündüz demeden devam ettirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"Çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz"

Konya'da trafik düzeninde başarılı bir yol katedildiğinin altını çizen Maksut Yüksek, "Trafik konusuna gelecek olursak ilimizde 1 milyona yakın araç kaydı, 961 bin aracımız var. 1 milyon 83 bin sürücümüz var. Baktığınızda 177 bin motosiklet, günlük 1 milyon 522 bin araç hareketliliğimiz var. İlimizde yılbaşından bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti. İlimizde trafiği hakim kılmak için, kuralları hakim kılmak için, trafik güvenliğini, yol güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu konuda kurallara uymayı hakim kılmaya yönelik çalışmalarımız, sürücülerimize uyarılarımızla birlikte denetlemelerimiz devam edecek. Bu konuda hiç geri durmayacağımızı, bu ilde trafik güvenliğini hakim kılmaya yönelik çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. - KONYA