Konya'da Sürücülere Yaşam Tüneli Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Sürücülere Yaşam Tüneli Uygulaması

Konya\'da Sürücülere Yaşam Tüneli Uygulaması
25.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da trafik ekipleri, bayram boyunca sürücüleri bilgilendirerek kazaları önlemeyi hedefliyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili nedeniyle yollarda olan sürücüleri denetim noktasında hazırlanan 'yaşam tüneli'ne alarak, yorgun, uykusuz araç kullanmamaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda videolu uyarı ve bilgilendirme yapıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi tatil nedeniyle kara yollarında oluşacak yoğunluğa karşı denetimlerini sıklaştırdı. Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında denetim yapan ekipler, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları gibi konulara dikkat çekmek için yaşam tüneli uygulamasına başladı. Tünele alınan sürücülere kazalara neden olan durumlar video gösterimi ile anlatılıyor.

Denetimlerle bayram boyunca kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığını aktaran Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ömer Yanık, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak toplamda 819 kilometre alanda çalışıyoruz. Bu güzergahlarımızın tamamında ekiplerimiz bayram tedbirleri kapsamında tüm sürücülere yollarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve diğer kural ihlalleri açısından ekiplerimizle vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bir kazanın önüne geçmek için sürekli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürücülerimiz için oluşturulan yaşam tünelinde de kazaların önüne geçme adına çalışmalarımız var. Buraya gelen sürücülerimizi 1-2 dakikalık videolarla emniyet kemerinin önemi başlıklı videoları izletiyoruz. İkramlarımız oluyor sıkılmadan sürücülerimiz mola vermiş oluyor. İhlal edilen kuralların ne gibi zararlarını da bu şekilde anlatmış oluyoruz. Daha sonra sürücülerimizi bilinçlendirip uğurluyoruz" dedi.

Sürücüler ise uygulamayı oldukça faydalı bulduklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Sürücülere Yaşam Tüneli Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Sürücülere Yaşam Tüneli Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.