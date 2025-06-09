Konya\'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Değirmenözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesi'nden Kulu istikametine geldikleri sırada Değirmenözü Mahallesi'nde bulunan virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden O.T. (85) idaresindeki 42 M 6942 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada O.T. ile araçta bulunan Y.T. (83) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA