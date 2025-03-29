Konya'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Konya\'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Kulu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ağır yaralı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.03.2025 18:26
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kulu'ya gitmekte olan M.Ş.A. idaresindeki 42 GC 366 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce yolun orta bariyerine çıkarak demir aydınlatma direğini kökünden koparıp yaklaşık 80 metre sürüklenirken, tekrar yolun sağ istikametinde taklalar atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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