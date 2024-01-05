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Konya'da tankerin devrilmesi sonucu trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da tankerin devrilmesi sonucu trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan bir tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da tankerin devrilmesi sonucu trafik kazası: 2 yaralı
05.01.2024 - 10:13,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Konya-Karapınar Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 KJ 1343 plakalı çekiciye bağlı 63 AGF 590 tanker refüje çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yararılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan yol aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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