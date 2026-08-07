Konya\'da TIR Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir aracın araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı tırın, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan tır, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobil ve 1 tıra çarptı. Kazada 42 RL 747 plakalı otomobilin sürücüsü Baki Türk (65) hayatını kaybetti, 10 kişi de yaraladı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte seyir halinde olan tırın önce sol şeride, ardından karşı yöne geçip araçlara çarptığı görülüyor.