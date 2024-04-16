Konya'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya\'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya Aksaray Kara yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan motosiklet sürücüsü Yasin Konukçu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü savrulurken, tır sürücüsü durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16.04.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya Aksaray Kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen R.T. yönetimindeki 42 AUF 748 plakalı tıra Aksaray'dan Konya yönüne seyir halinde olan Yasin Konukçu idaresindeki 68 DU 555 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrulurken, yol kenarına park eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Konukçu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Motosiklet, Aksaray, Konya, Yargı, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement