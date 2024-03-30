Konya'da tırın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti
Mezarlıktaki ağaçları sulayıp evine dönerken tırın altında kaldı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bisikletli yaşlı adamın mezarlıkta ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, evine dönerken kaza geçirdiği ortaya çıktı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mezarlıktaki ağaçları sulayıp evine dönerken kaza geçirdi
Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı'nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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