Konya'da Tofaş Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Tofaş Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

76 yaşındaki Ahmet Kaya, Tofaş'la duvara çarpıp hayatını kaybetti. Kaza kalp krizi sonucu oldu.

15.10.2024 22:44
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Konya'da duvara çarpan Tofaş sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kerpiç evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'in Fasıllar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyinler Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ahmet Kaya'nın kullandığı 42 H 5346 plakalı Tofaş Kartal otomobil, Fasıllar Mahallesine girdiği esnada kontrolden çıkarak yerleşim merkezindeki cami yanında bulunan ve içerisinde oturan kimsenin olmadığı boş kerpiç evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir bölümü yıkılarak aracın motor bölümünün üzerine çökerken, sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Ahmet Kaya, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu duramayarak aracının kontrolden çıkmasıyla evin duvarına çarpmasıyla meydana geldiği düşünülürken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Tofaş Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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