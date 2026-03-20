Konya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde; aynı aileden 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında, yaralılardan 20 yaşındaki Ali Soylu, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar-Ereğli Kara yolunun 15. kilometresinde meydana gelmiş, A.S. idaresindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrilmişti. Kazada sürücü A.S. ile araçta yolcu olarak bulunan, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 20 yaşındaki Ali Soylu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA