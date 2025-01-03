Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil, kamyonete arkadan çarptı. 1 kişi ağır yaralandı.

03.01.2025 16:28
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Konya'da otomobil kamyonete arkadan çarptı... O anlar kamerada

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Otomobilin kamyonetin arkasına ok gibi saplanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konya- Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinde kırmızı ışıkta bekleyen M.A. idaresindeki 42 AYT 641 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen E.A.'nın kullandığı 42 CCC 11 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet kırmızı ışıkta beklerken arkadan otomobilin hızla gelip çarpması, çevredekilerin araçlara doğru koşması yer alıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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