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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla attı, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da trafik kazası: 2 yaralı
26.12.2023 - 11:00,
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan M.İ. idaresindeki 42 ADR 307 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun dışına savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü M.İ. ile yolcu olarak bulunan M.İ. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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