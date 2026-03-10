Konya\'da Trafik Tartışması Kavga Çıkardı

Konya'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yumruklar konuşurken, kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Olay, merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı. Bu sırada taraflardan birisinin aracı önce kaldırımı aşıp önünü, sonrasında manevra yaparken arkasını bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kavgayı gören vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga ise yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - KONYA