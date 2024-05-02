Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Konya\'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından polise teslim olan şüpheli, cinayet büro amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

02.05.2024 18:48
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Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi Bildirici otogar civarında M.K. (20) ile trafikte tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi Bildirici aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin yanına gelmesi üzerine ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi Bildirici'yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Fevzi Bildirici ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.K. daha sonra polise giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı M.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı M.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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