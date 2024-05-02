Konya\'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Konya'da trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fevzi Bildirici otogar civarında M.K. (20) ile trafikte tartıştı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi Bildirici aracını cadde üzerindeki otoparka park etti. Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin yanına gelmesi üzerine ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi Bildirici'yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Fevzi Bildirici ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.K. daha sonra polise giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı M.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı M.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA