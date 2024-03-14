Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Türk Yıldızları Uçağı Şantiye Alanına Düştü - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.K. isimli bir kişi uyuşturucuyla yakalandı. Evde yapılan aramada metamfetamin, sentetik ecza, kenevir tohumu, esrar ve silahlar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığının Afetevleri Mahallesi'nde yaptığı aramalarda, geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olayın incelenmesi devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet tabanca fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli tır sürücüsü ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, polis ekipleri araçları durdurarak detaylı arama yaparken sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılan uygulamalarda ise araç sürücülerinin belgeleri incelendi ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.
Florida'da 33 yaşındaki bir kadın, 18 aylık kızını bir mağaza önünde 500 dolar karşılığında satmaya çalıştı. Kadın, bebeğini satmayı teklif ettiği kişi tarafından reddedilince bebeğini bankanın önüne bırakıp gitti. Banka çalışanının durumu polise bildirmesi üzerine kadın gözaltına alındı. Bebek, çocuk koruma merkezine teslim edildi ve koruyucu bakıma alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında A.Y. ile kavgayı önlemeye çalışan B.B'nin babası S.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir evde yangın olduğuna dair verilen asılsız ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar sonrası yapılan incelemede yangına dair hiçbir iz bulunamadı ve ihbarın apartmanın bacasından çıkan soba dumanından kaynaklandığı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?