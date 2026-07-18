Konya'da Türkiye'nin İlk Gökyüzü Kontrol Merkezi

Konya'da kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan GÖKMEN (Gökyüzü Kontrol Merkezi), kentin farklı noktalarına konuşlandırılan 6 hava gözetleme sistemiyle kent genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaparak emniyetin gözü oluyor.

GÖKMEN, Konya Valiliği'nin ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle 14 Nisan 2026 tarihinde ihalesi tamamlanarak, 15 Mayıs 2026 tarihinde aktif olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan dron sistemi, yapay zeka destekli ve tek merkezden yönetilebiliyor. GÖKMEN; asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile trafik denetimlerinde kullanılıyor. Yaklaşık 10 saniyede havalanabilen dron sistemi, görev bölgesine 5 dakika içinde ulaşarak canlı görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Araç ve şahıs takibi yapabilen, kişi yoğunluğunu analiz edebilen ve termal kamerasıyla riskli durumları tespit edebilen sistem sayesinde ekipler olay yerine daha hızlı yönlendirilirken, müdahale süresi de kısalıyor. Yaklaşık 50 dakika kesintisiz uçuş süresine sahip olan GÖKMEN Sistemi, gelişmiş gündüz ve termal kamera sistemleri sayesinde gece ve gündüz yüksek görüntü kalitesiyle görev yaparken, -30 ile +50 derece arasındaki zorlu hava şartlarında da kullanılabiliyor.

"Merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık"

GÖKMEN sisteminin, AI destekli otonom olarak çalışan, haber merkezine ihbar düştüğü andan itibaren ihbarın söz konusu adresi operatörlere aktarılmak suretiyle otonom olarak adrese doğrudan intikal eden dron sistemini ifade ettiğini söyleyen Konya Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, "Böylece, belki de daha ekiplerimiz olay yerine bile ulaşamadan havadan görüntü aktarmak suretiyle ekiplerimizin ne ile karşılaşacağını, olay yerindeki olayın boyutları, vehameti ve özellikle de ekiplerimizin ne şekilde müdahale edeceklerini öngörebildikleri bir ön bilgi sağlamak üzere kurulmuş bir sistem. Konya merkez 3 ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde ve en uzak noktasına en fazla 5 dakikada ulaşabilecek şekilde 6 ayrı noktaya konumlandırdık. Buralardan gelen ihbara göre adrese otonom olarak en fazla 5 dakika süren bir süreyle intikalini ve oradan görüntü aktarımını sağlayabiliyoruz. GÖKMEN özellikle otonom olduğu için operatörlerin manuel kullanımlarından ziyade doğrudan adrese en hızlı şekilde intikal etmesi yönüyle bize artı bir zaman kazandırıyor. Olay yerine giden ekiplere ve diğer ilgili o olay yerinin görüntüsünü görmesi gereken birimlere olay yerinden anlık görüntü aktarabilme özelliğine sahip" dedi.

"Trafik uygulamalarında ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde yine GÖKMEN devreye giriyor"

Atılan bir linkle herhangi bir kişinin cep telefonundan olay yerinden anlık görüntü alabildiğini ifade eden Engin Keskin, "Operatörlerimizin gördüğü aynı görüntüyü aktarabiliyoruz. Bunun yanında özellikle gece, yangın veya kayıp kişi gibi durumlarda kızılötesi, gece görüş gibi imkanlar sağladığından dolayı da daha verimli çalışma yapma imkanınıza sahip oluyoruz. Özellikle trafik uygulamalarında ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde yine GÖKMEN devreye giriyor. Trafik yoğunluğunu alternatif güzergahlara kaydırma açısından yerel ekiplerimize bilgi aktarıyor. Böylece doğru yerlere yönlendirme imkanına sahip oluyorlar. Aynı şekilde trafik uygulamaları, hatalı park uygulamaları özellikle örnek olarak söylüyorum MTA kavşağında akşam saatlerinde oluşan yoğunluk da trafiğe saygısız davranan sürücülerimizin aralara giriş yaptıkları zamanlarda tespitlerini yapmak suretiyle cezai işlem uygulanması gibi ekstra trafik ekiplerine destek uçuşları yapmak suretiyle de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı

GÖKMEN, Türkiye'de ilk

Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, 6 ayrı noktada otonom olarak en yakın noktadan kendi operatörlerin müdahalesine gerek kalmadan olay yerine intikal edebilen ve olay yerinden görüntü aktarabilen Türkiye'de ilk kurulan sistem olduğunu belirtti. Keskin, "Dronlarımızda çakar, sesli ikaz sistemi var. Özellikle de bunu tanıtım videomuzda da göstermeye çalıştık. Çakar sistemimiz gece gündüz gerekli yerlerde kullanılmak suretiyle hem sesli hem ışıklı görsel olarak da kullanılarak emniyete ait olduğunu da gerek sesli gerek ışıkla gayet net ortaya koyabiliyor. Dronlarımız -30 ile +50 derecede gece gündüz hareket edebiliyor. Yoğun bir fırtına ya da aşırı yağış olmaması halinde yağıştan da etkilenmeden görevlerini ifa edebiliyorlar. Ayrıca geceleri termal ve gece görüş kamerası sistemleriyle de tam anlamıyla bize net bir görüş sağlıyorlar" diye konuştu. - KONYA