Konya'da U dönüşü yapmaya çalışan minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da U dönüşü yapmaya çalışan minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da U dönüşü yapmaya çalışan minibüs, aynı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Kazada minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

22.04.2024 20:19
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Kullandığı minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya'da U dönüşü yapmak isteyen minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'da U dönüşü yapmaya çalışan minibüs cadde üzerinde aynı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Kazada, minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Isparta Karayolu Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Beyşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan Yakup Bütün idaresindeki 42 VP 898 plakalı minibüs merkez istikametine U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada Mustafa H. idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kullandığı minibüs altında kalan sürücü Yakup Bütün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.H. ve minibüste bulunan A.Y. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan inceleme sonrası Yakup Bütün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da U dönüşü yapmaya çalışan minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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