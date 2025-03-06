Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 54 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 54 Tutuklama

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 kişi tutuklandı, 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

06.03.2025 17:26
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Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama

KONYA - Konya'da polis ekipleri son 15 gün içerisinde il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsuru ele geçirirken, 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 54 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde son 15 gün içerisinde 71 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, saman balyaları, çuval ve gizli bölmelerden 109 bin adet uyuşturucu hap, bin 500 gram sentetik kannabinoid, bin 420 gram metamfetamin, 170 gram kokain, 77 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar, eroin ve skunk maddeleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 8 adet hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 114 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 292 bin 540 TL'ye de el konuldu.

Operasyonlarda 54 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından düzenlenen 71 farklı operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 84 kişi ifadelerinin ardından, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca uyuşturucu suçlarından aranan 35 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 35 kişiden 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam tutuklu sayısı 54 oldu.

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, halkın desteğiyle bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Konya halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 54 Tutuklama - Son Dakika

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